الكويت تحقق في تداول نسخة من القرآن لا تتضمن سورة النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أحالت الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن الكريم بالكويت واقعة تداول نسخة من القرآن لا تتضمن سورة النساء إلى النيابة العامة.



يأتي ذلك لاتخاذ الإجراءات بحق من تداولها ومن طبعها أو نشرها.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية، إن قانون إنشاء الهيئة يلزم كل من يستورد أو يوزع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك.

وكشف المصدر المسؤول، أن الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجلة لديها، بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول.

وأضاف المصدر الكويتي، أنه بناء على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في حق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخصة.

وجاء الإجراء غداة توجيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي عيسى الكندري خطابا إلى الهيئة أمهل بموجبه مسؤوليها 3 أيام لتزويده بالرد على ما قامت به من إجراءات، وتحديد المتسبب، مع اعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من المصحف الشريف خالية من سورة النساء، وقام أحد الكويتيين، بنشر فيديو يخاطب فيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للتحقيق في قضية مصحف خال من سورة النساء وقال، "إن المصحف ناقص من الأصل وغير مكتمل، ولا يوجد أي آثار لقطع الأوراق منه".