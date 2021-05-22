شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا خلال يوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن ألمانيا سجلت 7082 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و642244 إصابة.



كما زادت الوفيات 170 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 87298.

وأعلنت السلطات الصحيّة الألمانية، الجمعة، أنّ المسافرين القادمين من بريطانيا سيخضعون اعتباراً من الأحد لحجر صحّي لمدّة أسبوعين بسبب تفشّي النسخة الهندية المتحوّرة من فيروس كورونا في المملكة المتّحدة.