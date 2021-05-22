نسخة "مقلقة" من كورونا تهاجم بوردو الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سيتمكن جميع السكان البالغين في أحد أحياء مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا من تلقي اللقاح بسرعة من دون شرط



وبينما بدأ الفحص المكثف للسكان الجمعة في حي باكالان شمال المدينة، أوضح باتريك دوهيل المستشار الطبي والعلمي للسلطات الصحية المحلية أن السلطات الصحية طلبت "تقريب موعد تلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً من دون شرط" في هذا الحي والمناطق المجاورة له، ليجري "في عطلة نهاية الأسبوع إن أمكن أو في أسوأ الأحوال بداية الأسبوع المقبل".

وأضاف أن الهدف بعد ذلك هو توسيع حملة التطعيم لتشمل "المدينة وضواحيها".

واوضح دوهيل: "تم رصد هذه النسخة المتحورة بالفعل في البلاد ولكنها نادرة جداً لغاية الآن"، مشيراً إلى أنه "متحور مثير للقلق كما كانت على سبيل المثال النسخ البريطانية والهندية، وسلالته إنجليزية ولكن مع طفرة، وهو معروف، وقد تم رصده أيضاً في إيل دو فرانس"، المنطقة الباريسية.

وتابع: "لكنه لم يظهر كثيراً حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي، ومن حيث المبدأ، لم تُسجل بؤر من هذا النوع لدى السكان عامة".

يبلغ عدد أفراد المجموعة 46 شخصاً على الأقل، من دون احتساب نتائج اليوم الأول من الفحص الشامل الذي تم إطلاقه الجمعة، لم يتم تطعيم أي من المصابين و"لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى، وظهرت عليهم الأعراض المعتادة أو بدون أعراض"، وفق المسؤول الطبي.

وأشار إلى "عدم وجود سبب يدفعنا للاعتقاد بأن هذه الإصابات ستكون أكثر خطورة وأن هذا المتحور مقاوم للقاحات (ذات تقنية) الحمض النووي الريبي المرسال" مثل فايزر أو موديرنا.

من جانبها، أوضحت وكالة الصحة العامة الفرنسية، في بيان الجمعة أن هذا المتحور "لا يزال نادراً جداً على المستوى الدولي وفي فرنسا، رغم رصد عدة سلاسل انتقال مؤخراً في بوردو".

وأُطلق على المتحور اسم "في او سي 20 أي/484 كيو"، وهو مشتق من المتحور الذي ظهر في بريطانيا، لكنه اكتسب طفرة إضافية (أي 484 كيو) يشتبه في أنها تقلل فعالية اللقاحات.

وهذه الطفرة سجلت في المتحور الذي ظهر في كل من جنوب أفريقيا والبرازيل.

وفي فرنسا، تم تصنيف خمسة متحورات "مقلقة" لغاية الآن، وفقاً لوكالة الصحة، هي البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والهندية (التي انضمت الآن إلى هذه القائمة وفقاً للبيان الذي صدر الجمعة) والمتغير الذي تم رصده في بوردو.

وقد تختلف قائمة "النسخ المتحورة المثيرة للقلق" من بلد إلى آخر حسب الوضع المحلي.

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا.