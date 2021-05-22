اختراق "إير إنديا" إلكترونيا والسطو على بيانات ملايين العملاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

تمكن قراصنة إلكترونيون من سرقة بيانات نحو 4,5 مليون من عملاء "إير إنديا"، وفق ما ذكرته شركة الطيران الهندية.



وقالت الشركة التي تملكها الدولة في بيان، إن من المعلومات المخترقة أسماء وأرقام بطاقات الائتمان المصرفية وبيانات جواز السفر.

وأكدت شركة الطيران الهندية أنها "تؤمن" الخوادم الإلكترونية المتضررة من عملية القرصنة الضخمة هذه وذلك بالاستعانة بخبراء أمن المعلوماتية. كما اتصلت بشركات البطاقات المصرفية المعنية.

وأضافت الشركة "إننا نأسف بشدة للمشكلات التي نتجت عن ذلك، ونحن سعداء بدعم ركابنا وثقتهم".

وتعرضت شركات طيران عديدة لهجمات إلكترونية في السنوات الأخيرة. وقامت هيئة الرقابة البريطانية بتغريم الخطوط الجوية البريطانية بـ28 مليون دولار العام الماضي بعد فقدان بيانات نحو 400 ألف مسافر في 2018 في أعقاب هجوم إلكتروني.

وتم تغريم شركة "كاثاي باسيفيك" الآسيوية بـ700 ألف دولار بعد فقدان بيانات نحو 9 ملايين عميل في 2018.

كانت شركة "إيزي جيت" منخفضة التكلفة قد أشارت في العام الماضي، إلى أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة لنحو 9 ملايين من عملائها.

وأعلنت شركة الطيران الهندية في آذار/مارس أن شركة معالجة البيانات "سيتا بس" أبلغتها في شباط/فبراير بهجوم إلكتروني استهدف البيانات الشخصية التي سجلها ركابها بين أغسطس/آب 2011 وفبراير/شباط 2021.

وقالت شركة "سيتا" المزودة للحلول المعلوماتية لقطاع النقل الجوي، حينها إنها تعرضت "لهجوم دقيق جدا" أثر على العديد من الشركات.

وشركة "إير إنديا" عضو في مجموعة "ستار أليانس" لشركات الطيران، وتتولى "سيتا" عمليات برنامج نقاط المسافر الدائم.

وحذرت شركات أخرى المسافرين في مارس/آذار من هذا الهجوم الإلكتروني، لكن لم تتم سرقة سوى أسماء وأرقام الركاب الأعضاء في البرنامج.