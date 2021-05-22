مركبة الصين تبدأ عمليات البحث العلمي على سطح المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، السبت، أن مركبة "تشورونغ" الصينية التي هبطت بنجاح على سطح كوكب المريخ، بدأت استكشافه.



وقالت المؤسسة في بيان: "في 22 مايو/ أيار الجاري غادرت المركبة، جو رونغ، منصة الهبوط بأمان وهبطت على سطح كوكب المريخ وبدأت عمليات البحث العلمي".

وفي وقت سابق، أعلنت الصين أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ.

ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها، إن مسبار"تيانوين-1" هبط، السبت، 15 أيار/ مايو الجاري، بنجاح على سطح المريخ، لافتة إلى أن "المسبار هبط بالمنطقة المحددة مسبقا، يوتوبيا بلانيتيا".

وأطلق الصينيون في نهاية يوليو/تموز 2020 من الأرض مهمتهم غير المأهولة "تيانوين-1" التي تحمل اسم المسبار الذي أرسل إلى الفضاء.

ويتألف المسبار من 3 أجزاء هي مركبة مدارية (تدور حول الكوكب) ومركبة هبوط تقل الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد "تشورونغ"، وهذه المركبة هي التي حطت على سطح المريخ مما سيسمح للروبوت "تشورونغ" بالخروج.