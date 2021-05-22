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مصدر: بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي 26 و27 مايو

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Jim Bourg

ولم ينشر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن زيارته يوم الخميس قائلة، إنه "سيناقش جهود الإعمار والعمل معا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين"، وفقا لـ "رويترز".

وقال المصدر إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة "حماس" في غزة، وكذلك الأردن.

وأكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن واشنطن تلقت "تأكيدات جدية" باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد أسابيع من التصعيد.

وبدأ، صباح اليوم الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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