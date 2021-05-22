مصدر: بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي 26 و27 مايو

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Jim Bourg
وقال المصدر إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة "حماس" في غزة، وكذلك الأردن.
وأكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن واشنطن تلقت "تأكيدات جدية" باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد أسابيع من التصعيد.
وبدأ، صباح اليوم الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.