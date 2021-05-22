مهاجم منبر الحرم المكي يدعي أنه "المهدي المنتظر"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الوطن" السعودية: "إن التحقيقات أفادت بأن مواطن أربعيني، كان يدعي أنه المهدي المنتظر، وتم ضبطه أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا".

وتم إيقاف الجاني من قبل رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي، وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة، أمس الجمعة، إلقاء القبض على شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، لكن جرى اعتقاله واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة هجوم أحد الأشخاص ممسكا بعصا على منبر الحرم، أثناء إلقاء خطبة الجمعة، لكن أحد رجال الأمن تمكن من اعتراضه وإبعاده سرعة كبيرة.

ولم يتبين على الفور نوايا أو هوية الشخص الذي اندفع نحو المنبر، الذي كان يعتليه خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، لكن يتضح من مقطع الفيديو المتداول أنه كان يرتدي ملابس الإحرام، أي أنه على ما يبدو كان يمارس شعائر العمرة.