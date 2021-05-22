الأرض ستشهد خسوفاً كلياً للقمر الأربعاء المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تشهد الكرة الأرضية يوم الأربعاء المقبل الـ 14 من شهر شوال الجاري خسوفاً كليا للقمر هو الأول من اثنين هذه السنة.



وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، سيكون الخسوف مشاهداً بالعين المجردة في جميع أنحاء المحيط الهادئ وأجزاء من شرق آسيا واليابان وأستراليا نيوزيلندا وغرب أمريكا الشمالية لكنه غير مشاهد في سماء الوطن العربي، وفقاً لصحيفة الرياض.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن "القمر سيعبر خلال ظل الأرض ليحدث خسوفا سيستغرق مرحلة الكلية وقت قصير سيبلغ 14 دقيقة و30 ثانية فقط، إلا أن مرحلة الخسوف الجزئي قبل الخسوف الكلي سوف يستغرق القمر ما يزيد قليلا على 3 ساعات لعبور منطقة ظل الأرض".

وتابعت: "إضافة لذلك يعتبر هذا القمر البدر أقرب قمر حضيض إلى الأرض هذا العام أو ما يعرف باسم القمر العملاق، وهذا التزامن بين الخسوف والقمر العملاق حدث آخر مرة في سبتمبر 2015".

وأضافت: "خسوف القمر الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض "عندها سيأخذ اللون النحاسي أو الأحمر" عند الذروة العظمى، وسيلاحظ وجود نقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة قرب القمر ذلك نجم قلب العقرب".