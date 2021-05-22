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هل طلبت أمريكا من حفتر الخروج من ليبيا والمثول أمام القضاء

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت السفارة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة للتغريدة المزورة ووصفت ما جاء فيها بأنه "مثال للمعلومات المضللة".

© REUTERS / Esam Al-Fetori

وقالت: "يحاول شخص ما خداعك، وهذا مثال مناسب للمعلومات المضللة التي تم رصدها بين المستخدمين الليبيين".

وأوضحت أن "هذه التغريدة تم إرسالها في شكل صورة وليس كرابط، ودون تضمين لحساب السفارة الأمريكية على تويتر، مؤكدة عدم وجود هذه التغريدة أصلا على حسابها".

وأشارت السفارة إلى أن "المعلومات المضللة هي نشر معلومات خاطئة أو غير دقيقة، بنية التسبب في ضرر ما، واختلاق خبر منسوب لشخصية عامة".

وطالبت السفارة من متابيعها ضرورة التحقق من المصادر الأساسية، والتثبت من المعلومات قبل إعادة نشرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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