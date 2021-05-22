شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسرار هاتف هواوي Mate X2 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر هاتف هواوي Huawei Mate X2 القدرة على تحمل أقسى الاختبارات، المتمثلة في التعرض للنار، وضغوط كبيرة.



وقام المدوّن الشهير Zack Nelson خلال مقطع فيديو نشره على "يوتيوب"، بتعريض شاشة الهاتف الخارجية لنار ولاعة لمدة 30 ثانية تقريبا فلم تظهر على الشاشة أي آثار للحرق وتابعت عملها بشكل طبيعي.

أما عندما عرّض شاشة الهاتف المرنة الداخلية للنار لأكثر من 10 ثوان فظهرت عليها آثار الحرق لكنها عملت بسلاسة أيضا دون أن تتأثر.

وأثناء اختبارات مقاومة شاشات الهاتف للخدوش قام المدون بتجريح الشاشة الخارجية بأداة حادة فأظهرت الشاشة مقاومة للخدوش من الدرجة السادسة، أما الطبقة الواقية للشاشة المرنة الداخلية فأظهرت مقاومة أقل، ولكن الأخيرة لم تتأثر ولم تخدش عند تعريضها لحبات الرمل، كما لم يتأثر عمل المفاصل المخصصة لطيها وسط الهيكل.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، كشفت شركة هواوي النقاب رسميًا عن هاتفها القابل للطي من الجيل الثالث Mate X2 في حدث إطلاق عبر الإنترنت.

ويأتي Mate X2 بعد Mate X وMate Xs، وهو هاتف 5G له الكثير من أوجه التشابه مع Samsung Galaxy Fold.

وقامت هواوي بتحديث التصميم، حيث يجري فتح الجهاز الآن من الداخل بدلاً من الخارج، وتدعي هواوي أنها أتقنت تصنيع المفصل، مما يعني أن الهاتف يتضمن فجوة غير محسوسة عند طيه.

وتبلغ مساحة الشاشة الداخلية الأكبر حجمًا 8 بوصات بدقة 2480×2200 بكسل ونسبة أبعاد مربعة 8:7.1، بينما تأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.45 بوصة بدقة 2700×1160 بكسل وبنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9.

وكلا الشاشتين عبارة عن لوحات OLED بمعدل تحديث 90 هرتز، وتدعم اللوحة الداخلية ألوان DCI-P3، بينما لا تدعم اللوحة الخارجية ألوان DCI-P3.

ومن حيث المواد، فقد تم تقليص الفولاذ لصالح هيكل من ألياف الكربون للحفاظ على صلابة الجهاز وخفة وزنه.

وتقول هواوي: إن الهاتف يعمل بواجهة المستخدم EMUI 11.0 استنادًا إلى أندرويد 10، مضيفة في البث المباشر لإطلاقه أنه سيكون من بين هواتفها الأولى التي يتم تحديثها إلى HarmonyOS.

ويتضمن جهاز Mate X2 شرائح Kirin 9000 – مقارنةً بشريحة 990 في Mate Xs، وقالت الشركة سابقًا: إن Mate 40 سيكون آخر هاتف يحصل على معالج Kirin 9000 بسبب العقوبات التجارية الأمريكية.

ويتميز هاتف هواوي الجديد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وبطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير، مع شحن سريع يصل إلى 55 واط.

وتشتمل مجموعة كاميرات Leica الرباعية في الهاتف الجديد على كاميرا رئيسية بزاوية عريضة بدقة تبلغ 50 ميجابكسل مع مستشعر RYYB وفتحة f/1.9 وتدعم OIS ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K.

وهناك كاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وفتحة f/2.4 و OIS، وكاميرا Periscope بدقة 8 ميجابكسل وفتحة f/4.4 مع OIS ومستشعر RYYB مع تقريب هجين 20x وتقريب رقمي يصل إلى 100x.

وهناك أيضًا كاميرا أمامية في الخارج تتميز بعدسة بدقة 16 ميجابكسل، ويأتي هاتف Mate X2 بأربعة ألوان: الأسود والأبيض والأزرق الكريستالي والوردي الكريستالي.