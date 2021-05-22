عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات وتصميم هاتف Google Pixel 6 Pro

السبت 22 مايو 2021

الخليج 365

كشفت تقارير تقنية المواصفات الخاصة بهاتف Google Pixel 6 Pro من شركة جوجل الأمريكية.



ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة لمس AMOLED منحنية مقاس 6.67 بوصة بثقب في المنتصف يتضمن كاميرا السيلفي وحواف ضيقة من ثلاث جهات مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة أيضًا.

ويمتلك الهاتف أيضًا ثلاث كاميرات خلفية، إحداها ستكون عريضة وأخرى واسعة للغاية مع كاميرا بعدسة periscope zoom، لأول مرة في تاريخ هواتف جوجل.

ويبلغ هاتف Pixel 6 Pro 163.9 × 75.8 × 8.9 ملم ويأتي بسمك 11.5 ملم عند فتحة الكاميرا، كما يحتوي على مكبرات صوت استريو مزدوجة ودعم الشحن اللاسلكي.

وليس من الواضح نوع المعالج الذي سيقوم بتشغيل الجهاز، إلا أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن شركة جوجل تقوم بصنع معالج من السيليكون الخاص بها مثل شركة أبل الأمريكية.

ويبقى من المنتظر ما إذا كانت الشركة ستطلق هذه المعالجات في عام 2021.

كانت قد أشارت التقارير إلى أن الشركة ستطلق إصدارا آخر من Pixel 6 أصغر حجمًا يحتوي على كاميرتين فقط في الخلف.