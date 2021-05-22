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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة والأحساء تُسجل أعلى درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد السبت، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.
وأوضح المركز أن السماء تكون غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء؛ 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 12 درجة.
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