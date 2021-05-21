شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود الداخلية.. بيض الله وجيهكم».. رسالة من وزير الداخلية لرجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، رسالة شكر لرجال الأمن من منسوبي الوزارة. ونشر الوزير عبر حسابه في “تويتر” مجموعة صور من التدريبات القتالية لرجال الداخلية، وعلق عليها بقوله: “أسود الداخلية، بيَّض الله وجيهكم يا رجال”.

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