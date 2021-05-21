- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يحدد موعد بداية تغطية تأمين «كورونا» للسفر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 – فريق التحرير:
أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن تغطية تأمين كوفيد للسفر تبدأ من تاريخ السفر الذي يحدده المؤمن له.
وجاء ذلك ردا على سؤال:”متى تبدأ تغطية تأمين “كوفيد_19″ للسفر؟”.
وكان مجلس الضمان الصحي ذكر أنه في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتأمين على كافة العاملين لديه ومعاليهم المشمولين بالنظام، يتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب، من خلال لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تقر مبلغ الغرامة على صاحب العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر «الضمان الصحي» يحدد موعد بداية تغطية تأمين «كورونا» للسفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.