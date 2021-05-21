شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يحدد موعد بداية تغطية تأمين «كورونا» للسفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 – فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن تغطية تأمين كوفيد للسفر تبدأ من تاريخ السفر الذي يحدده المؤمن له.

وجاء ذلك ردا على سؤال:”متى تبدأ تغطية تأمين “كوفيد_19″ للسفر؟”.

وكان مجلس الضمان الصحي ذكر أنه في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتأمين على كافة العاملين لديه ومعاليهم المشمولين بالنظام، يتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب، من خلال لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تقر مبلغ الغرامة على صاحب العمل.