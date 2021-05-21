خبراء الأمم المتحدة يدعون للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة

دبي - محمود عبدالرازق - جنيف - سبوتنيك. وقال الخبراء في بيان :"دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم جميع أطراف النزاع في غزة وإسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بالهجمات ضد المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

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ودعوا، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق بأفعال جميع الأطراف التي تنتهك نظام روما الأساسي، ولا سيما جرائم الحرب، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق، والتحقيق في الإجراءات والسياسات التي حدثت أثناء النزاع أو المساهمة فيه واتي قد تتعادل جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية.واختتم الخبراء، بيانهم: "ندعو إسرائيل وفلسطين ودول أخرى إلى التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وفقاً لتشريعاتها الوطنية أو مبدأ الولاية القضائية العالمية من أجل البدء في عملية إنهاء الإفلات من العقاب".

ومنذ الاثنين الماضي شنت إسرائيل غارات مكثفة على قطاع غزة، واستهدفته بقصف صاروخي ومدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 240 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي الوقت ذاته، تعرضت مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.