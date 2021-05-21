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الخارجية تعبر عن ترحيب حكومة المملكة إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: عبرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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