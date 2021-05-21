مونديال القرن… مونديال قطر والتاريخ

الكويت - هبة التوبجي - كتبه – زيد السربل

ثمة مشاعر خفيه واحاسيس مختلطة يعايشها العقل الباطن حول مونديال القرن … مونديال قطر التاريخي الذي نحسب له الدقائق والثواني ونتابع مجريات احداثه بشكل يومي .. نشعر بانه ليس مسابقه رياضية وحسب وانما هي ملحمة تاريخية لواقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتراثي والمجالات الاخرى بالاضافة الى انه حدث رياضي كبير لايوازيه اي حدث …. نتعايش معه ويتعايش معنا .

مونديال يكتب على انغام الابداع بسواعد قطرية مخلصه نذرت على نفسها ان تتفوق على من سبقها في المجال … سواعد خليجية عربية دخلت المنافسة وتخطت حدودها في كل شيء ليس في بناء منشآت وصروح حديثة او امكانات لوجستيه موازيه او ماشابه بل ببناء استراتيجيات فكرية وقدرات بشرية هائلة هي مخرجات لدراسات متكاملة بارقى الطرق والاساليب العلمية الحديثة … تركزت على بناء الانسان واستخدام العقل لانتاج فكري متميز نجح في استخدام واستثمار ماحوله من وسائل تقليدية وتقنيه حديثة متطورة ليقدم للعالم هدية العصر .

مونديال نجح قبل ان يبدأ … كسب احترام وثقة العالم برمته في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب … رسم الابتسامة على محيا الوجوه … وجعلنا نشعر بالوجود … وباننا في اعلى سلالم الهرم وليس اقل من ذلك … وضعنا في المقدمة ورفع درجة مكانتنا الى الصفوف الاولى من هذا العالم .

ربحنا بهذا المونديال الاستثنائي كل ما نصبو اليه … تلك هي مشاعر كل عربي يؤمن بتذليل الصعاب وترويض وتطويع كل ماهو مستحيل …. مشاعر الفخر والاعتزاز … مشاعر تحقيق الاحلام بعد معاناة طويلة مع الاوهام وطرد السراب .

مشاعر مختلفة اثبتت بما لايدع للشك بقدرتنا على صناعة الامجاد والمنجزات وتغيير الموازين … رجحت كفة قطر في هذا المونديال…. وقدمت نموذجا قبل الاوان يحتذي به كل انسان يعيش على هذه البسيطة … واخيرا وليس اخرا ننتظر ما ستفجره الايام القادمة من مفاجآت سارة وابداعات جديدة من ابناء قطر في مونديال العصر .

وباسمي ونيابة عن كل عربي محب لعروبته نتمنى ان تستمر قطر والامة العربية في تحقيق مثل هذا الاعجاز وان نجدد صناعة التاريخ من جديد مثلما صنعه الاباء والاجداد لتكتمل الصورة بابهى واسمى صورها .