إيلون ماسك يعلن موعد تسليم سيارة S Plaid الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

كشف إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، اليوم الجمعة، أن سيارة Model S Plaid الكهربائية، سيشرع بتسليمها للعملاء الأوائل، اعتبارًا من 3 من شهر يونيو المقبل.



وتم تقديم السيارة المعاد تصميمها في بداية العام، بإصدارين مجهزتين بأحدث الاكتشافات التكنولوجية للعلامة التجارية، لكن تسبب دمج مجموعة بطاريات جديدة، وتطوير معدات السلامة المختلفة في السيارة بالتأخير لشهور

وبحسب الشركة، فإن السيارة الجديدة تستغرق فقط 1.99 ثانية لتتسارع إلى 60 ميلًا في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة)، وفي حوالي 2.1 ثانية تصل سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

وتتبع السيارة بمحرك بقوة 1034 حصانًا، وبسرعة قصوى محددة إلكترونيًا بـ 322 كيلومترًا في الساعة، وبدأت الشركة بالفعل تلقي طلبات الشراء للسيارة الكهربائية التي يبلغ ثمنها 120 ألف دولار.