خامنئي يبارك للفلسطينيين ويتحدث عن "مهمة أخرى هامة"

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في رسالة وجهها المرشد الأعلى الإيراني للشعب الفلسطيني نقلها موقع المرشد الإيراني: "إلى الشعب الفلسطيني، مبروك الانتصار على الكيان الصهيوني المجرم. إن امتحان أيام الحرب جعل الشعب الفلسطيني فخورا، لقد أدرك العدو المتوحش أنه غير قادر على مواجهة الانتفاضة الفلسطينية الموحدة، فقد أظهر اختبار التعاون بين القدس والضفة الغربية مع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مستقبل الفلسطينيين".

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وأضاف خامنئي: "في هذه الأيام الـ 12 الماضية، ارتكب كيان الاحتلال جرائم كبيرة، خاصة في غزة، وأثبت عمليًا أنه بسبب عدم قدرته على مواجهة الانتفاضة الفلسطينية الموحدة، فإنه يرتكب مثل هذه الجرائم المخزية والجنونية التي تثير الرأي العام في العالم كله ضده".

واعتبر خامنئي أن "استمرار جرائم الاحتلال وطلبه وقف إطلاق النار كانا هزيمتين وعليه أن يقبل الهزيمة، وسوف يضعف هذا الكيان الشرير أكثر وأكثر في المستقبل عندما يقوم الشباب الفلسطيني باستعادة واستعراض قوته بتوحده".

وتابع خامنئي: "يجب أن تكون تجربة الشيخ جراح في مقاومة استبداد الكيان والمستوطنين المرتزقة مستمرة من الشعب الفلسطيني المتحمس".

وشدد خامنئي على أن الدول الإسلامية يجب أن تكون "مخلصة في دعم الشعب الفلسطيني، سواء في الدعم العسكري، أو في الدعم المالي المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، أو في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في غزة".

وأردف خامنئي : "هناك مهمة أخرى هامة هي متابعة ومعاقبة الحكومة الصهيونية الإرهابية والوحشية... تقر جميع الضمائر المستيقظة بأن الجريمة البشعة لقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين في هذه الأيام الـ 12 يجب ألا تمر دون عقاب، و يجب محاكمة ومعاقبة جميع العناصر المؤثرة في الكيان الصهيوني وشخص رئيس الوزراء الإجرامي نتنياهو من قبل محاكم دولية ومستقلة".