شكرا لقرائتكم خبر عن مُخبأة داخل أعواد القصب.. إحباط تهريب 306 كجم من «الحشيش» بمنفذ الوديعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تمكنت الجمارك السعودية، من إحباط تهريب 306.5 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بمنفذ الوديعة. وأوضحت الجمارك، عبر حسابها بتويتر، أن كميات الحشيش المضبوطة كانت مخبأة داخل أعواد من القصب محملة على شاحنة قادمة للمنفذ بطريقة احترافية لخداع رجال الجمارك.

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