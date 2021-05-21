شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الأرصاد» يكشف موعد الدخول الفعلي لفصل الصيف في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن 1 يونيو موعد الدخول الفعلي لفصل الصيف في المملكة، متوقعاً ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية والداخلية.
وأضاف القحطاني خلال اتصال هاتفي بقناة “الإخبارية”: “من المتوقع أن تكون المنطقة الشرقية هى أعلى مناطق المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية”.
وتابع: “ترتفع نسب الرطوبة في المنطقة الشرقية وسواحل منطقة مكة المكرمة مع بقاء مرتفعات الطائف وجازان بأجواء معتدلة مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة”.
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