شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع حدوث خسوف كلي للقمر منتصف الشهر.. ويوضح سبب عدم التمكن من رؤيته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، حدوث خسوف كلي للقمر، منتصف الشهر الجاري.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر: “في منتصف الشهر الجاري وفي صباح يوم الأربعاء القادم 14 شوال الموافق 26 مايو وعند الساعة 12:44م سيحدث خسوف كلي للقمر”.

وأوضح المسند أن الخسوف لن يُشَاهد في كل من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا لكونه يقع نهاراً.