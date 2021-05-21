شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع حدوث خسوف كلي للقمر منتصف الشهر.. ويوضح سبب عدم التمكن من رؤيته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، حدوث خسوف كلي للقمر، منتصف الشهر الجاري.
وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر: “في منتصف الشهر الجاري وفي صباح يوم الأربعاء القادم 14 شوال الموافق 26 مايو وعند الساعة 12:44م سيحدث خسوف كلي للقمر”.
وأوضح المسند أن الخسوف لن يُشَاهد في كل من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا لكونه يقع نهاراً.
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