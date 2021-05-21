شكرا لقرائتكم خبر عن هل من تلقي اللقاح وأصيب بـ«كورونا» لا يخضع للحجر الصحي؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تلقى حساب وزارة الصحة على تويتر، اليوم الجمعة، استفسارا بشأن خضوع مصاب كورونا للحجر الصحي بعد أخذ التطعيم. وقال مواطن عبر تويتر: “هل صحيح أن من تلقي اللقاح وأصيب بالفايروس ليس عليه الحجر الصحي؟”. وأجاب حساب “الصحة 937”: “بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفايروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفايروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالاجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل”.

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