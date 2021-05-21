من بينها حل الدولتين... ما أهداف زيارة "بلينكن" للشرق الأوسط؟

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب بلينكن على تويتر، قائلا: " تحدثت اليوم مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي وأبلغته أنني أعتزم السفر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة للاجتماع معه ومع وزير الخارجية الفلسطيني ونظراء من المنطقة.

© AFP 2021 / Saul Loeb

وبحسب خبراء فإن بلينكن سيناقش الأزمة الفلسطينية ومسألة تثبيت الهدنة بين إسرائيل وحماس، كما سيبحث أزمة إيران والعديد من قضايا المنطقة.

وأوضح الخبراء أن زيارة بلينكن ستحدد موقف الإدارة الأمريكية من حل الدولتين، خاصة أن التصريحات التي خرجت من البيت الأبيض طيلة الفترة الماضية، تحدثت عن مسألة حل الدولتين.

حل الدولتين

في البداية قال سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستتناول بشكل رئيس قضية حل الدولتين، وسيتضح من خلالها موقف الإدارة الأمريكية تجاه هذا الأمر، وإن كانت عملية البدء ستحتاج لمزيد من الوقت، حال وجود توجه حقيقي لحل الدولتين، وما دون ذلك سنكون أمام عملية تجميد للأزمة لا أكثر.

ويرى راغب أن التصريحات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية اكدت على حل الدولتين، على عكس إدارة تؤامب التي تجاهلت الأمر وطرحت سيناريوهات أخرى لم يرحب بها.

الاتفاق النووي

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاتفاق النووي الإيراني، ومحاولة تجنيب المنطقة أي صراع مباشر بين إيران وإسرائيل سيكون ضمن الملفات التي ستناقش مع أطراف عدة.

ملفات أخرى

من ناحيته قال المحلل السياسي الكويتي، ناصر المصري، إن وزير الخارجية الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط سيناقش خلال زيارته العديد من الملفات على رأسها، الاتفاق النووي الإيراني، والأزمة بين فلسطين وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين والتي لم تحدد حدودها بشكل فعلي على الأرض، إضافة إلى قضية القدس.

اقتراحات للحل

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حل الأزمة يجب أن يكون عن طريق إنزال قوات فصل أو عن طريق قوات الأمم المتحدة، للفصل بين الدولتين بعد تحديد الخطوط الفاصلة.

وأشار إلى أن حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن أنها ليست بحاجة للنفط الخليجي، لا يؤثر على دول الخليج في ظل احتياج بعض الدول الأخرى، إلا أن أمريكا تسعى للحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط، وأن تعرف إلى أين يتجه النفط والأسعار التي يباع بها.

وأشار المصري إلى ضرورة أن فتح ملف الحوثي في اليمن وسوريا والعراق والموقف في لبنان.

وشدد على ضرورة توحيد الصفوف في الداخل الفلسطيني في إطار دعم الجهود من أجل حل الدولتين.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة بعد أحد عشر يوما من التصعيد الدامي على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة.

من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجرا وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.