باريس تعتبر الانتخابات الرئاسية السورية "باطلة ولا شرعية لها"

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Zahraa Al-Amir

وتابعت :"بالنسبة لنا هذه الانتخابات باطلة ولا جدوى منها . إنها لا تعطي شرعية سياسية للنظام ولا تؤدي الى الخروج من الأزمة".

باريس - سبوتنيك. وفي هذا الصدد قالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول في بيان رسمي :"الانتخابات التي ينظمها النظام السوري في الداخل والخارج مثل الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام أو الانتخابات التشريعية العام الماضي لا تستوفي الشروط وتفتقر للمعايير".

وأكدت فون دير مول على جاهزية الأوروبيين لدعم انتخابات "حرة ونظامية" في سوريا وفق معايير القانون الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون في الخارج والداخل بالإضافة الى اللاجئين.

في سياق متصل، توافد عشرات آلاف السوريين المقيمين في لبنان، أمس الخميس، إلى مقر سفارات الجمهورية العربية السورية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السورية.

وغصت الشوارع المؤدية إلى السفارة بالناخبين السوريين القادمين من مختلف المناطق اللبنانية لممارسة حقهم بالإقتراع، حاملين الأعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد، وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

واشتبك لبنانيون مع سوريين كانوا في طريقهم للإدلاء بأصواتهم في سفارتهم بلبنان لصالح الرئيس بشار الأسد.

وبحسب "رويترز"، قال شهود عيان إن اللبنانيين حطموا نوافذ الحافلات التي كانت تقل السوريين وأحرقوا الأعلام التي كانوا يلوحون بها، مما أدى إلى توقف السير في الطريق السريع الذي كانوا يسيرون عليه.