شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يشيد بجهود مصر للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بجهود جمهورية مصر العربية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة استمرار الجهود الدولية الفاعلة لإيجاد أفق سياسي لإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وقال إن نجاح الجهود لوقف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة هو خطوة أولى إيجابية وضرورية، وعلى إسرائيل الالتزام بها ووقف الاستفزازات والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن الأردن عملت منذ بداية التصعيد مع مختلف الأطراف والدول الفاعلة في المنطقة وفي العالم على وقف العدوان على غزة، ووقف الانتهاكات والاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدان الفايز اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، عقب صلاة الجمعة، اليوم، والاعتداء على المصلين.

وقال إن ما قامت به إسرائيل في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، تصرف استفزازي مرفوض ومدان ويتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تواصلت طيلة الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف العدوان على غزة.

وشدد على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، واحترام حرمته وعدم المساس بالمصلين، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم.