تعرف على الخضروات الورقية الأكثر فائدة للجسم

الكويت - هبة التوبجي - تعتبر الخضروات الورقية تقليديا زينة للأطباق الغذائية المختلفة. ولكن هذه الخضروات هي في الواقع مكملات لأي طبق، إضافة إلى أنها مصدر مهم لمواد مغذية عديدة.

ويشير البروفيسور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية الروسي، في حديث تلفزيوني، إلى أن البقدونس والشبت والكزبرة، هي خضروات غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة. فمثلا يحتوي البقدونس على 168% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين С ، يليه الشبت وبعده الكزبرة. وهذا الفيتامين يساعد على تحفيز المناعة وإنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد. لذلك على كل من يعاني من نقص الحديد تناول المواد الغذائية الغنية بهذا المعدن مع حمض الأسكوربيك.

ويقول غينزبورغ، “للبيتا كاروتين تأثير مضاد للالتهابات، وكل مادة لها هذه الخاصية تحمينا من الأورام وتصلب الشرايين وامراض الشيخوخة وتسمح لنا بالعيش طويلا وبسعادة دائمة”.

ويضيف، كما أن البقدونس غني بعنصر السليكون بخلاف الخضروات الورقية الأخرى. أي أكثرها فائدة للجسم. ولكن هذا لا يعني أن الشبت والكزبرة غير مفيدين. فمثلا زيت الشبت يخفف من تشنجات الأمعاء، والكزبرة تساعد على التئام الجروح بسرعة. ويجب ألا ننسى أن البقدونس يساعد على التخلص من الرمل والحصى في الكلى، لذلك كان يسمى في السابق “كسار الحجر”.