الهلال الأحمر يستنفر جميع أطقمه الطبية بعد إصابة العشرات في المسجد الأقصى والضفة

دبي - محمود عبدالرازق - القدس- سبوتنيك. وجاء في بيان الهلال الأحمر: "استنفار كامل الأطقم الطبية في باب الأسباط وباحات المسجد الأقصى".

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وأضاف البيان: "أصيب 39 فلسطينيا بالرصاص والغاز المسيل للدموع في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية، طواقمنا تعاملت مع 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، ونقلت إصابتين للمستشفى وباقي الإصابات تم علاجها ميدانيا".

اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين وهاجمتهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن قوات القناصة الإسرائيلية اعتلت المصلى القبلي بعد قمع الجنود الإسرائيليين مسيرة في باحات المسجد الأقصى ما أسفر عن إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متعددة من الضفة الغربية عقب مسيرات وتظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة.

هذه التطورات تتزامن مع وصول وفد أمني مصري، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية وبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة.