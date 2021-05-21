نتنياهو يشكر السيسي على "دوره المهم" في تغريدة على "تويتر"

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد نتنياهو، اليوم الجمعة،

شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي 🇪🇬 @AlsisiOfficial، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 21, 2021

الرسمية في "تويتر"، قائلا: " شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما".

وقام نتنياهو بوضع إشارة في تغريدته إلى الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "تويتر".

وكان السيسي، قد وجه شكرا، أمس الخميس،

فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن"لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة. ٣/٣ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 20, 2021

"تويتر" إلى نظيره الأمريكي، جو بايدن، لدوره في إنجاح المبادرة المصرية.

وقال السيسي في تغريدته: "أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن"لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

واليوم توجه وفد أمني مصري إلى قطاع غزة للقاء مسؤولين في حماس والفصائل الفلسطينية لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.

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وكانت القاهرة أعلنت أنها ستوفد وفدين أمنيين، واحد إلى لتل أبيب والآخر إلى المناطق الفلسطينية؛ لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وقال التلفزيون المصري، الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.