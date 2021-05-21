شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي قامت بها الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد بين الجانبين، من أجل حقن الدماء، وبما يتيح وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وأكدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء العمانية - أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية نحو إحلال السلام الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في الحرية والكرامة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.