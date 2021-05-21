شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة بمقياس ريختر تضرب إقليم "الدريوش" في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة بإقليم "الدريوش".

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد - في بيان - أن الهزة، التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت على الساعة الـ 12 و10 دقائق و54 ثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 15 كلم، عند التقاء خط العرض 35.616 درجة شمالا وخط الطول 3.603 درجة غربا.