شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصرية يتصدر عناوين الصحف الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الفلسطسنية ومن بينها (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة برعاية مصرية، اعتبارا من الساعة الثانية فجرًا.

كما أبرزت الصحف تأكيد الرئيس محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لوقف العدوان على أبناء شعبنا، والعمل السياسي من أجل إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، إضافة لتأكيد دول العالم حل الدولتين ورفضها المس بالقدس والمقدسات.

وأبرزت خبر استشهاد الشاب منتصر محمود زيدان جوابرة (28 عاما) مــن قريــة أم دار جنوب غرب جنين، متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الثلاثاء المنصرم.

وفى صحيفة الحياة الجديدة، تصدر عنوان "برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. غارات احتلالية على المنازل واستهداف مدينة غزة الصناعية والمدارس والمؤسسات التعليمية".

وفى صحيفة الأيام ، تصدر عنوان "بدء سريان وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن فجر اليوم.. وبايدن يرحب بقرار وقف إطلاق النار: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لمساعدة غزة".