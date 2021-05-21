شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: توصيات بفتح دور السينما والمسرح وإقامة المناسبات مع تدابير احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات اللبنانية المختصة بالتعامل مع فيروس كورونا، توصيات بالسماح بإعادة فتح دور السينما والمسرح وإقامة كافة المناسبات الاجتماعية الجماعية وفق عدد حضور محدد من الأشخاص، إلى جانب تمديد ساعات عمل المطاعم، على أن يتم التشدد في إجراءات الوقاية من الوباء داخل كافة القطاعات والمؤسسات والمنشآت السياحية .

وتضمنت توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية – في بيان لها عقب اجتماع لأعضائها – إلزام الوافدين من البرازيل بحيازة فحص (بي سي آر) بنتيجة سلبية (الخلو من الفيروس) قبل 96 ساعة من تاريخ السفر إلى لبنان، على أن يجرى للوافد فحص آخر في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وأن يلتزم بالحجر لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أيام في أحد الفنادق المحددة من قبل وزارية السياحة، يخضع خلالها لفحص بي سي آر آخر ويلتزم بموجبه الحجر المنزلي في حال كانت نتيجة إيجابية.

وأوصت اللجنة باستثناء البعثات الدبلوماسية اللبنانية والأجنبية من الإجراء المذكور في ما يتعلق بالحجر الفندقي، على أن تلتزم بالحجر لمدة 5 أيام في مقر إقامتها، إلى جانب استثناء القادمين من البرازيل إلى لبنان والذين مضى على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس مدة أسبوعين بموجب وثيقة رسمية تثبت ذلك.

وشملت التوصيات تأجيل الانتخابات بكافة النقابات المهنية في لبنان لمدة 4 أسابيع لحين التثبت من استقرار الواقع الوبائي، على أن تُحفز النقابات القيمين على تنظيم الانتخابات تلقي اللقاحات المضادة للفيروس خلال هذه المدة لا سيما وأنها أصبحت متوافرة للفئة العمرية ما فوق الـ 40 سنة وأن تجرى في أماكن مفتوحة في حينه.

وتضمنت التوصيات السماح بإعادة فتح دور السينما والمسارح حتى الساعة الـ11 ليلا ضمن نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية مع التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما تضمنت تعديل توقيت فتح المطاعم ذات الصالات المغلقة حتى الساعة الـ11 ليلا على أن يعود لوزارة السياحة تحديد تصنيف صالات المطاعم (مغلقة أو مفتوحة) والسماح بإعادة فتح المطاعم المنشأة على أسطح المباني حتى الساعة الـ12:30 ليلا.

وشملت التوصيات السماح بإقامة كافة المناسبات (أعراس ومؤتمرات ومعارض وغيرها) ضمن المساحات المفتوحة، على ألا يتخطى عدد الحضور 100 شخص و50% من قدرتها الاستيعابية.

وشددت التوصيات على ضرورة ضبط القطاعات السياحية الخاضعة لسلطتها والتأكد من التزامها بكافة الموجبات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بحق المخالف منها وصولا إلى إغلاقها بالشمع الأحمر لمدة لا تقل عن 5 أيام.