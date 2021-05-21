شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تشيد بالجهود المصرية وترحب بوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الرئاسة الفلسطينية بالجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن ترحيبها بالقرار وتحيتها لصمود تضحيات الشعب الفلسطيني.



كما أشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ بجهود الادارة الامريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأردن وقطر لتحقيق ذلك.



أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الأحداث الجارية أثان القضية الفلسطينية، هي مفتاح السلام والأمن، وأن لذلك طريق واحد وواضح، بأن القدس هي مركز الصراع وطريق السلم والحرب.



وحيّت الرئاسة، صمود وتضحيات الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحدي المقدسيين للإجراءات الإسرائيلية والحراك الشعبي السلمي في الضفة، والذي جاء متزامنا من جهود مصرية وعربية وأمريكية، واتصالات فلسطينية على مدار الساعة، بما في ذلك التحرك تجاه مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان.



وشددت الرئاسة، على انه قد حان الوقت للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجدية، لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين، والتي أدت إلى هذا التصعيد الخطير الذي خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمشردين وتدمير الممتلكات، ومحاولات المستوطنين المتطرفين المس بحياة المواطنين.

وقالت الرئاسة، إن الرئيس محمود عباس يطالب بإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

أ م ف /س.ع