شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تطييب «الكعبة» بأجود أنواع البخور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لقناة «الإخبارية»، لحظة تطييب الكعبة المشرفة، صباح اليوم الجمعة، وذلك بأجود أنواع البخور. وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، قد وفرت الشاشة التفاعلية الخاصة بعرض خرائط الإرشاد المكاني للمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، ضمن خطة الوكالة في تطوير ورفع جودة النظام الإرشادي للمسجد الحرام. فيديو | كاميرا #الإخبارية ترافق تطييب #الكعبة_المشرفة بأجود أنواع البخور#برنامج_120 pic.twitter.com/gaomgMdVLM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2021

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