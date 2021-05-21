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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جدة» تقصر زيارة المرضى على المحصنين فقط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت صحة جدة قصر زيارة المرضى المنومين على المحصنين فقط وفقًا لحالتهم في تطبيق توكلنا وذلك حرصا على سلامة الجميع، في ظل تفشي جائحة كورونا.
وقالت “صحة جدة” عبر حسابها الرسمي على تويتر: “لسلامتكم ونظرا للحاجة إلى رفع تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصا على سلامة الجميع ستقتصر زيارة المرضى في أقسام التنويم وأقسام العناية المركزة في جميع المستشفيات التابعة لصحة جدة على الأشخاص (المحصنين).
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