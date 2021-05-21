شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت شرطة مكة، اليوم، عن إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.