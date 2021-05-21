شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح الاختبارات التي تُجرى على لقاح كورونا قبل اعتماده بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن الاختبارات التي تجريها على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قبل الموافقة عليها وتسجيلها في المملكة.

وقالت أبرار المشرف، رئيسة قسم الأدوية الحيوية بالهيئة، أن مختبر الأدوية الحيوية استقبل أنواعاً عديدة من اللقاحات، وتم إخضاعها لاختبارات مهمة.

وحول الاختبارات التي تخضع لها لقاحات كورونا، أوضحت المشرف، أنها تشمل اختبار الشوائب، واختبار فعالية اللقاح، وفحص ما إذا كانت المادة الفعالة موجودة في اللقاح من عدمه.

ومن ضمن الاختبارات التي تجرى على اللقاح، اختبار المواد الحافظة باللقاح، حيث يتم على أساس نتائج هذه الاختبارات إصدار شهادة الفسح، ومن ثم ترسل الشحنة إلى مركز اللقاحات.