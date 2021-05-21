الصدر يعلق على وقف إسرائيل لإطلاق النار في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": " "قدسنا غزتنا، لكم مني خالص الشكر والامتنان على هذا النصر المؤزر على العدو الذي استكان أمام إيمانكم وشجاعتكم".

وتابع الصدر في تغريدة، "ليكن هذا النصر عبرة للجميع.. للمهادنين والمطبعين، فقد انكسر صنم جديد، صنم دولة الشر والإرهاب، صنم الصهاينة الإرهابين العنصريين".

يشار إلى أن التيار الصدري كان قد أعلن في وقت سابق أنه جاهز للدفاع عن المسجد الأقصى، بحسب بيان صحفي لـ "أبو ياسر" المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مساء أمس، على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة التي حددها وسطاء مصريون، وهي الثانية من فجر اليوم الجمعة.