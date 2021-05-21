داعيا إلى هدنة اقتصادية وسياسية... البنك المركزي التونسي يحذر من تأخر عملية الإنقاذ

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "نسمة"، مساء اليوم الجمعة، أن العباسي شدد على ضرورة إقرار هدنة إقتصادية وسياسيّة، وهو ما طرحه خلال جلسة عامة عقدت، اليوم الجمعة، في البرلمان التونسي، من وجوب اعتماد برنامج مع صندوق النقد الدولي، معلنا عن انطلاق النقاشات التقنية معه.

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وقال العباسي:

لا يمكن الخروج إلى السوق المالية الدولية دون المرور بصندوق النقد الدولي ومن لديه بديل عن ذلك فليتقدم به.

وأطلق محافظ البنك المركزي تحذير آخر من تراجع تصنيف تونس السيادي إلى "س"، كاشفا أن وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" طلبت من بلاده القيام بتقييم نهاية شهر مايو/ آيار الجاري، مشيرا إلى أن بلاده أخبرت الوكالة بأنها ليست جاهزة، وطلبت مهلة لذلك.

وأكد مروان العباسي أنه "لأول مرة، ومنذ سنة 1962، يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيا في حدود 9 في المئة"، لافتا إلى أن تداعيات جائحة "كورونا" أثرت على الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الموازي، على حد السواء، وأن محركات النمو الثلاثة والمتعلّقة بالاستثمار والتصدير والاستهلاك قد تضررت.

وانتقد محافظ البنك المركزي عدم استغلال الإمكانيات المتوفّرة بالبلاد على غرار الفوسفات والغاز وإنتاج القمح، مشددا على ضرورة استغلال تلك الإمكانيات ودفع التصدير ودعمه مقابل التخفيض من التوريد.