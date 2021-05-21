مصر تتسلم المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني محليا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، ظهر اليوم الجمعة، فقد استقبلت وزير الصحة المصرية، هالة زايد، "الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني في مصر، بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية.

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واعتبرت زايد أن "خطوة تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر هي خطوة تاريخية".

كما استقبلت الوزيرة 500 ألف جرعة من لقاح فيروس " كورونا " من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولى.

وأشارت إلى أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس "كورونا"، مضيفة أنه سوف يتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي.

وأكدت زايد "البدء الفوري في تصنيع لقاحات "سينوفاك" في مصانع "فاكسيرا"، على أن يتم ضخ مليوني جرعة من اللقاح في مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين.

وذكرت أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة.