حماس: حصلنا على ضمانات برفع يد إسرائيل عن الشيخ جراح والأقصى.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت قناة "الميادين"، مساء أمس الخميس، حوارا مع حمدان، أفاد خلاله بأن المقاومة مستعدة لأي تطور، وهي بذلك تكون قد ثبّتت انتصارا جديدا ومعادلة جديدة في الصراع مع إسرائيل.

وصباح اليوم، الجمعة، سرى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".