"انتصرت فلسطين"...أول زعيم عربي يعلق على وقف إطلاق النار في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، بقوله "وانتصرت فلسطين".

وقال دياب:

هو انتصار لأولئك الذين آمنوا بقضيتهم، وقدموا لأجلها كل التضحيات ولم يتهاونوا في الحق والكرامة، وهو انتصار لكل المؤمنين بأن القدس هي بوصلة الأمة وستبقى، هنيئا لفلسطين وللأمة هذا النصر في الطريق إلى القدس.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".