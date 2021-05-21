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شكرا لقرائتكم خبر عن تفحيط ولوحات مخالفة.. ضبط قائد مركبة متهور بحائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إدارة مرور منطقة حائل ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية منها؛ (التفحيط، استخدام لوحات غير عائدة للمركبة).
وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
وفي سياق متصل، أكدت إدارة المرور على أهمية التركيز أثناء القيادة، مشيرة إلى أن الانشغال خلال القيادة يعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية في المملكة.
وقال المرور: إن من الأهمية معرفة أبرز السلوكيات المسببة للحوادث المرورية، فالتركيز أثناء القيادة يجنبك مخاطر الحوادث ويرفع من السلامة العامة على الطرق.
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