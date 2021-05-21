شكرا لقرائتكم خبر عن صحة جدة تعلن عن حاجتها لعدد من التخصصات للعمل بنظام التعاقد المؤقت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجدة عن حاجتها إلى عدد من التخصصات للعمل بنظام التعاقد المؤقت. وأوضحت صحة جدة عبر حسابها بتويتر أن التخصصات المطلوبة كالتالي : – أطباء استشاريين عناية مركزة .

– أطباء أخصائيين عناية مركزة .

– تمريض عناية مركزة . وأشارت إلى أنه يتم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والتصنيف المهني وصورة الهوية ووثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء ووسيلة الاتصال، إلى مديرية الشؤون الصحية بجدة – إدارة المراكز المتخصصة على العنوان البريدي التالي :[email protected]

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