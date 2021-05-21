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شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الشرقية يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو يمارس التفحيط بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، من ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور في بيان اليوم الجمعة، أن قائد المركبة سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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