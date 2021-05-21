آلاف الأردنيين يحتشدون على الحدود مع فلسطين... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وتجمع آلاف الأردنيين على الحدود رافعيين العلم الفلسطيني، نصرة للشعب الفلسطيني، وفقا لما نشرته وكالة "عمون" الأردنية.

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كما حمل الأردنيون لافتات كتب عليها عبارات مناهضة لإسرائيل، وداعمة للشعب الفلسطيني.

وجاء احتشاد الأردنيين، بعد دعوات شعبية وحزبية، صباح اليوم الجمعة، "للاحتشاد والخروج بمسيرات إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وللتعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال".

وطالب الأردنيون المحتشدون، بطرد سفير الإسرائيلي لدى الأردن، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقية الغاز ووادي عربة مع الاحتلال.

وشددوا على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وأعلن فجر اليوم، في الثانية صباحا بتوقيت فلسطين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 11 يوما متواصلة من القصف، في أعنف المعارك بينهما منذ سنوات.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف غير مشروط لإطلاق النار.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.