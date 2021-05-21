مجلس الفيدرالية الروسي يشكل وفدا لمراقبة الانتخابات في سوريا

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وأضاف كاراسين، سيضم الوفد أربعة أعضاء هم: سيرغي موراتوف الذي سيرأس الوفد، وفاديم دينجين، وأوليغ سيليزنيف، ومستشار موظفي اللجنة الدولية أندريه كولينكو.

وتابع كاراسين "أن وفد المراقبين سيضم أيضا ممثلين عن الغرفة العامة لروسيا، وهم مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين.

ومن المقرر أن يحضر أعضاء الوفد أثناء التصويت في مراكز الاقتراع، وأثناء فرز الأصوات، من أجل نقل المعلومات إلى المجتمع الدولي حول كيفية إجراء الانتخابات في سوريا.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق، أن الدوما تلقى دعوة من مجلس الشعب السوري لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها في 26 أيار/ مايو المقبل.

وجرت الانتخابات السورية في الخارج يوم أمس الخميس، ولمدة يوم واحد، وبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وانتهى عند السابعة من مساء من نفس اليوم.

يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري.

وصوت السوريون في الخارج، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم: بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.