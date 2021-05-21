وفد أمني مصري في طريقه إلى قطاع غزة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت القاهرة أعلنت أنها ستوفد وفدين أمنيين، واحد إلى لتل أبيب والآخر إلى المناطق الفلسطينية؛ لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وقال التلفزيون المصري الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.