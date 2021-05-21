غانتس: العملية العسكرية في غزة حققت أهدافها.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وخرج غانتس في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الجمعة، برفقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، أكد خلاله أن حركة حماس تكبدت خسائر كبيرة جدا.

سنقوم بكل ما يتوجب لإعادة الأمن في منطقة غلاف غزة والحفاظ على أمن مواطني اسرائيل.

وذكر بيني غانتس أن "سكان غزة يستحقون العيش بسلام وازدهار والابتعاد عن الكراهية والحرب"، مشيرا إلى وجوب التوقف عن استخدامسكان قطاع غزة كرهينة في يد حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية التي وصفها بـ "الإرهابية".

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية وأجهزة مخابراته أظهرت قدرات استخباراتية وتنفيذية قوية في تاريخ دولة إسرائيل، بدعوى تحقيق بلاده جميع الأهداف التي حددتها وفرضتها.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".